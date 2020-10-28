Пособисты: как трудоустроенные граждане получают пособие по безработице

В Череповце служба занятости выявила более 100 местных жителей, незаконно получающих пособие по безработице. В основном это индивидуальные предприниматели и самозанятые, получающие доход по договорам ГПХ. Подобные случаи нередки и в других регионах России. Как получается, что помощь от государство уходит к тем, кто в ней уже не нуждается, — разбирались «Известия».

Подтверждение достоверности

В Череповце 117 граждан незаконно получили пособие по безработице на общую сумму 653 тыс. рублей. Это выяснилось по итогам проведенной службой занятости проверки. В ведомстве утверждают, что в 95 случаях получатели пособия при постановке на учет в качестве безработных скрыли наличие дохода. По словам начальника отдела правовой, кадровой и организационной работы департамента труда и занятости населения Вологодской области Татьяны Шишебаровой, будучи самозанятыми либо индивидуальными предпринимателями, граждане работали по гражданско-правовым договорам, без оформления согласно Трудовому кодексу.

Старший юрист юридической фирмы «Борениус», эксперт в области трудового права Ирина Дударева отметила в беседе с «Известиями», что служба занятости до постановки на учет должна проверить наличие у гражданина дохода. Но сделать это возможно не всегда. «Если не был прекращен, например, договор гражданско-правового характера, то у службы занятости нет фактической возможности это проверить. Только налоговый орган знает, что человек получал доход от таких-то договоров», — пояснила Дударева. Но налоговикам становится известно о таких фактах лишь после подачи декларации о доходах.

Пособисты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Само по себе наличие статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого не исключает возможность регистрации на бирже труда и получения пособия. Главное условие — отсутствие дохода. «Сам статус не приносит доход. Если у человека нет работы, если он не заключил тот же самый ГПХ, — самозанятые у нас по ГПХ работают, — то он претендует на пособие. Служба может проверить наличие статуса, но не может проверить наличие источника дохода», – отметила Дударева.

При обращении в службу занятости необходимо заполнить документ, подтверждающий отсутствие источника дохода. Служба занятости вправе полагаться на эти сведения. Таким образом, ответственность лежит на лицах, которые предоставили заведомо ложные сведения для получения пособия.

Проблемы с информацией

В Череповце по фактам получения пособия по безработице обманным путем было заведено 4 уголовных дела. 55% от всей суммы незаконно полученных пособий было возвращено. «Известия» направили запрос в пресс-службу департамента труда и занятости населения Вологодской области для уточнения обстоятельств произошедшего, но на момент публикации материала ответ еще не был получен.

Человек может сначала добросовестно встать на биржу труда, но не сообщить органам занятости о дальнейшем трудоустройстве. В данном случае происходит незаконное обогащение за счет бюджетных денег, считает директор Института профессионального кадровика, эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

Однако четкого алгоритма, каким образом безработный должен сообщить о том, что у него появилась работа, нет. «Даже если будут возбуждать дело по КоАПу или УК, работник может сказать, что он ничего не скрывал, не нарушал, был устроен официально, работодатель подавал сведения в ПФР. У государства была информация о том, что он работает по трудовому договору. По сути, это проблема органов занятости, что у них нет взаимодействия с ПФР и другими органами, в которых могли понять, что он работает», — отметила Митрофанова.

Пособисты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права», эксперт по трудовому праву Олег Бабич разъяснил порядок информирования органов занятости о трудоустройстве. По его словам, работник не обязан этим заниматься и не может нести ответственность за не поданные вовремя сведения.

«Когда человек трудоустраивается, он заключает трудовой договор, работодатель подает сведения о работнике в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, из средств которого платятся пособия по безработице. Поэтому сообщать о факте наличия трудовых отношений обязан работодатель. Представьте себе, вы живете в Москве, встали на учет, а потом устроились на работу в Сыктывкаре. Вы туда уехали. Вы как из Сыктывкара будете решать вопрос? Это невозможно», — привел пример Бабич.

Но могут иметь место и умышленные махинации. Как объяснила Митрофанова, работник может договориться с работодателем о зарплате «в конверте» или заключить гражданско-правовой договор, чтобы получать пособия . «Если человек не работает по трудовому договору, сведения в ПФР по форме СЗВ-ТД (отчет в ПФР о фактах трудовой деятельности сотрудников. — «Известия») работодатель не подает и у органов занятости нет возможности по сверке с ПФР эту информацию узнать», — отметила она.

Не только безработные

Работать и получать пособия легально могут взрослые члены малообеспеченных семей. Малообеспеченной семья считается, если сумма, которая приходится на одного человека, меньше установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ), рассчитываемого отдельно для каждого региона страны. Льготы и субсидии для этой категории граждан не всегда существуют в денежной форме, они могут включать в себя, например, льготы по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах, билеты на новогодние представления для детей и т.д. Но именно в этой сфере, по словам Митрофановой, фиксируется большое количество нарушений. Часто сотрудники не оформляются официально по месту работы или договариваются с работодателем о меньшей официальной сумме зарплаты, попадая, таким образом, в категорию малообеспеченных.

Пособисты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На это идут многие работодатели, в основном из мелкого и среднего бизнеса. Для них самих при этом оптимизируются выплаты в социальные фонды. Работник берет справку у работодателя, приносит в МФЦ или орган соцзащиты и сообщает, что у него два иждивенца, он единственный кормилец и на троих 15 тыс. рублей. И получает различные субсидии и льготы как малообеспеченная семья», — пояснила Митрофанова.