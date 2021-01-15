Отходное пособие: число стоящих на бирже труда снизилось до 2,7 млн

В России на 11 января 2021 года официально зарегистрировано 2,77 млн безработных, сообщили «Известиям» в Минтруде . Там пояснили, что в последние месяцы наблюдается тенденция на снижение численности «незанятых на бумаге». В Совфеде полагают, что это естественный процесс, поскольку страна постепенно выходит из режима ограничений . Сокращение официально безработных может быть связано и с созданием новых рабочих мест, предположили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В Госдуме же считают, что из-за отмены более высоких пособий по безработице граждане потеряли интерес к службам занятости . Реальное количество безработных существенно больше, отмечали ранее эксперты.

Значительное снижение

Как рассказали «Известиям» в Минтруде, за прошедшие 3,5 месяца численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась почти на 1 млн . По данным на конец ноября, на учете в службах занятости стояло чуть более 3,2 млн человек.

— По оперативным данным, на 11 января 2021 года в центрах занятости населения зарегистрировано 2,77 млн безработных. Максимальное значение численности зарегистрированных безработных наблюдалось в конце сентября 2020 года — 3,7 млн человек, — отметили в ведомстве.

15 июня прошлого года глава министерства Антон Котяков сообщал, что число официально зарегистрированных безработных составило 2,42 млн. В августе этот показатель увеличился до 3,64 млн, а в октябре незначительно снизился до 3,47 млн. При этом до пандемии на учете стояло около 800 тыс. человек.

Отходное пособие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Реальное число безработных, согласно данным Росстата, гораздо больше, чем зарегистрированных на «биржах труда». К примеру, по данным министерства, в ноябре прошлого года общая численность этой категории граждан составляла 4,6 млн. Этот показатель высчитан по методологии Международной организации труда (МОТ) и регистрирует людей, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. В Минтруде также отметили, что по методологии МОТ максимальное значение уровня безработицы в 2020 году отмечалось в августе — 6,4% от численности рабочей силы. В ноябре этот показатель составил 6,1%.

При этом в последние месяцы 2020 года количество вакансий на «биржах труда» превышало докризисный уровень , сообщили «Известиям» во Всероссийском научно-исследовательском институте труда России.

— Вакансии предлагались и в тех сферах, где ранее активно происходило высвобождение, — в торговле и сфере услуг, в транспортной отрасли. Кроме того, появлялись дополнительные позиции в традиционно активных в плане найма секторах: производство, строительство, здравоохранение, — подчеркнули там.

Выход из ограничений

Численность официально безработных сокращается из-за постепенного выхода страны из режима ограничений, полагает зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

— Люди возвращаются на работу. Сейчас меры, которые были введены, уже мягче и менее категоричны. Больше возможностей для МСП, сферы торговли и услуг . До локдауна сейчас дело не дошло, поэтому большинство работает, хоть и в ограниченном режиме, — отметила в разговоре с «Известиями» сенатор.

Сокращение числа официально зарегистрированных безработных может быть связано с созданием новых рабочих мест, предположил в разговоре с «Известиями» вице-президент ФНПР Александр Шершуков.

Отходное пособие Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Госдуме же назвали более реальную причину уменьшения показателя. Там считают, что основную роль в этом сыграла отмена повышенных пособий.

— С марта по октябрь 2020 года действовало повышенное пособие по безработице. Минимальный размер был поднят с 1,5 до 4,5 тыс. рублей, плюс по 3 тыс. рублей на ребенка. Всё это отменено с 1 октября, поэтому около 60% безработных опять стали получать низкие пособия. Понятно, что нет никакого смысла мучиться на бирже ради этих денег , и вполне естественно, что люди не хотят снова регистрироваться, — рассказал «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

Он также отметил, что на данный момент из-за цифровизации под угрозой находятся многие профессии. Наиболее уязвимыми парламентарий назвал продавцов, охранников, вахтеров. Позже может возникнуть риск для существования таких профессий, как водитель, бухгалтер, банковский служащий, операционист, подчеркнул Олег Шеин.

Две трети крупнейших российских компаний в 2020 году использовали в своей работе искусственный интеллект (ИИ), еще четверть планирует внедрить технологию в ближайшие годы, сообщалось ранее в совместном исследовании TAdviser, Huawei и «Техносерв». Технология позволяет компаниям экономить миллиарды рублей, при этом роботы заменяют тысячи рабочих в год, предупреждают эксперты.

Отходное пособие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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