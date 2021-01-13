 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
/

Ум без зарплаты: 68% компаний в России используют искусственный интеллект

Технология позволяет экономить миллиарды рублей и ежегодно лишает тысячи человек рабочих мест
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Ум без зарплаты: 68% компаний в России используют искусственный интеллект
2021-01-12 16:17:17">
2021-01-12 16:17:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две трети крупнейших российских компаний в 2020 году использовали в своей работе искусственный интеллект (ИИ), еще четверть планирует внедрить технологию в ближайшие годы. Такие данные содержатся в совместном исследовании TAdviser, Huawei и «Техносерв» (есть у «Известий»). ИИ применяют в ритейле, банках, промышленности и телекоме для оптимизации работы с клиентами, бизнес-процессов и производства, выяснили «Известия». Технология позволяет компаниям экономить миллиарды рублей. При этом роботы заменяют тысячи рабочих в год и убивают свободную конкуренцию, предупреждают эксперты.

Новости из будущего: как в России осваивают искусственный интеллект
Его алгоритмы помогли врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией

Плотно интегрирован

Машинное обучение или искусственный интеллект в своей работе к концу 2020 года использовали 68% российских компаний крупного и верхнего сегмента среднего бизнеса. Еще 24% предприятий планируют запуск проектов в ближайшие два-три года. Такие данные содержатся в совместном исследовании аналитического агентства TAdviser, Huawei и технологической компании «Техносерв», которое есть у «Известий». В опросе приняли участие представители 50 компаний из сфер финансов, телекома, промышленности, ритейла и госсектора, входящих в топ-500 по выручке.

Более трети (38%) респондентов, в силу своей специфики (отраслевой принадлежности, структуры собственности, акционеров) учитывают санкционные риски при выборе платформы для работы с ИИ, отмечается в исследовании. В документе подчеркивается, что еще более четверти планируют в скором времени перейти на такой же принцип закупок решений.

Ум без зарплаты3
выставка

Концепция ИВЭ-ПЛАТФОРМА для обеспечения перехода от поставок отдельных компонентов и систем промбезопасности к предоставлению комплексных интеллектуальных цифровых решений по мониторингу нефтегазовых объектов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В прошлом году более половины представителей бизнеса (52%) увеличили бюджет на работу с искусственным интеллектом на 10–20%, выяснили эксперты. Наращивают инвестиции те компании, которые уже получили эффект от использования технологий за счет увеличения выручки или сокращения расходов. Траты бизнеса на внедрение ИИ могут вырасти более чем на 50% в ближайшие два-три года, отметил главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Эмоциональный прорыв: роботы распознают настроения клиентов банков
Автоматизированные технологии задействуют и в телефонных звонках, и в офисном обслуживании

Экономия на миллиарды

Искусственный интеллект используется для широкого круга задач. Сеть гипермаркетов «Лента» применяет технологию для планирования запасов на складах, а в перспективе — с помощью системы распознавания изображений планирует отслеживать наличие товаров на полках, рассказал «Известиям» ее представитель. Для этих же целей ИИ собирается использовать X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Оба ритейлера также применяют технологию для подбора персонала.

ВТБ использует искусственный интеллект в работе голосовых помощников и чат-ботов, а также при формировании предложений и принятии решений по кредитам — до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением технологий ИИ, рассказали «Известиям» в банке. В 2020 году кредитная организация благодаря разработкам сэкономила 1,2 млрд рублей. В банке «Открытие» на основе ИИ уже запущены пилоты оценки эмоций клиента при обслуживании в отделении, а также — эксперименты по «чтению» и «пониманию» документов в свободной форме (уставы, договоры, соглашения).

Ум без зарплаты2
газпром

Представление «Газпромнефтью» своих технологий на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Эволюция мозга: куда ведет искусственный интеллект
Как изменится мир в ближайшем будущем

«Билайн» использует искусственный интеллект, чтобы выбрать наилучшее место расположения магазинов, а также таргетирует таким образом рекламу, рассказал «Известиям» представитель сотового оператора. С помощью технологий нового поколения «Ростелеком» работает над решением для кибербезопасности и предиктивной аналитики аварий на сети и оборудовании. Благодаря ИИ компании уже удалось сэкономить более 1 млрд рублей, подсчитали в телеком-операторе.

Среди проектов «Газпром нефти» — применение ИИ для контроля точности бурения. Тиражирование «цифрового сопровождения» разработки скважин позволит компании снизить расходы на 1 млрд рублей, оценил ее представитель. В «Северстали» с помощью технологии корректируют работу непрерывно-травильного агрегата. Магнитогорский металлургический комбинат на основе ИИ осуществляет планирование качества кокса для минимизации себестоимости стали. По оценкам комбината, суммарный эффект использования решений на базе ИИ превышает 1 млрд рублей.

Ум без зарплаты5
завод

В цехе Челябинского трубопрокатного завода

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
«Искусственный интеллект превратит нас в волшебников»
Американский физик-теоретик, популяризатор науки и футурист Митио Каку — о том, как физика и новые технологии изменят нашу жизнь в ближайшие десятилетия

Кроме того, об использовании искусственного интеллекта «Известиям» рассказали в госкорпорации «Ростех», лесопромышленном холдинге Segezha Group, группе компаний «М.Видео-Эльдорадо», а также представители производителя удобрений ФосАгро и Челябинского трубопрокатного завода.

Перспективы и проблемы

Наиболее важные достижения ИИ-технологий заключаются в повышении безопасности и возможности использования больших данных, например, для развития «Умного города», считает эксперт «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Технологию также начали успешно использовать в медицине. По оценкам «Техносерв», в ближайшее время самыми перспективными направлениями для внедрения решений ИИ станут персонализация продаж и обслуживания для улучшения клиентского опыта и вовлечения. Другие перспективные сферы — автоматизация производства и автономизация транспорта, считают в Huawei.

Ум без зарплаты1
изготовление

Изготовление «Тулиновским приборостроительным заводом «ТВЕС» робота-диетолога

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Наибольшую проблему в развитии роботизированных технологий Евгений Миронюк видит в сложности сохранить конфиденциальность персональных данных. Часто происходят утечки такой информации, и порой даже невозможно определить ее источник.

Основная проблема — в нарушении свободной конкуренции при внедрении ИИ крупными компаниями, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын. Он пояснил: такие технологии еще больше, чем интернет, способствуют концентрации всего прибыльного бизнеса в руках небольшого числа огромных корпораций, из-за чего другие предприятия остаются почти без дохода.

Ум без зарплаты4
интеллект
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Одним из рисков внедрения ИИ Леонид Делицын также считает сокращение рабочих мест. Такие технологии могут работать вместо человека почти любой профессии, сообщил эксперт. Сейчас роботы заменяют примерно 100–200 тыс. людей в год, и в будущем эта скорость увеличится.

В Минцифры оперативно не ответили на запрос «Известий» о потенциале и рисках внедрения ИИ в российских компаниях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021