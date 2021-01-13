Ум без зарплаты: 68% компаний в России используют искусственный интеллект

Две трети крупнейших российских компаний в 2020 году использовали в своей работе искусственный интеллект (ИИ), еще четверть планирует внедрить технологию в ближайшие годы . Такие данные содержатся в совместном исследовании TAdviser, Huawei и «Техносерв» (есть у «Известий»). ИИ применяют в ритейле, банках, промышленности и телекоме для оптимизации работы с клиентами, бизнес-процессов и производства, выяснили «Известия» . Технология позволяет компаниям экономить миллиарды рублей. При этом роботы заменяют тысячи рабочих в год и убивают свободную конкуренцию, предупреждают эксперты.

Плотно интегрирован

Машинное обучение или искусственный интеллект в своей работе к концу 2020 года использовали 68% российских компаний крупного и верхнего сегмента среднего бизнеса. Еще 24% предприятий планируют запуск проектов в ближайшие два-три года . Такие данные содержатся в совместном исследовании аналитического агентства TAdviser, Huawei и технологической компании «Техносерв», которое есть у «Известий». В опросе приняли участие представители 50 компаний из сфер финансов, телекома, промышленности, ритейла и госсектора, входящих в топ-500 по выручке.

Более трети (38%) респондентов, в силу своей специфики (отраслевой принадлежности, структуры собственности, акционеров) учитывают санкционные риски при выборе платформы для работы с ИИ , отмечается в исследовании. В документе подчеркивается, что еще более четверти планируют в скором времени перейти на такой же принцип закупок решений.

Ум без зарплаты3 Концепция ИВЭ-ПЛАТФОРМА для обеспечения перехода от поставок отдельных компонентов и систем промбезопасности к предоставлению комплексных интеллектуальных цифровых решений по мониторингу нефтегазовых объектов Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В прошлом году более половины представителей бизнеса (52%) увеличили бюджет на работу с искусственным интеллектом на 10–20% , выяснили эксперты. Наращивают инвестиции те компании, которые уже получили эффект от использования технологий за счет увеличения выручки или сокращения расходов. Траты бизнеса на внедрение ИИ могут вырасти более чем на 50% в ближайшие два-три года, отметил главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Экономия на миллиарды

Искусственный интеллект используется для широкого круга задач . Сеть гипермаркетов « Лента » применяет технологию для планирования запасов на складах, а в перспективе — с помощью системы распознавания изображений планирует отслеживать наличие товаров на полках, рассказал «Известиям» ее представитель. Для этих же целей ИИ собирается использовать X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Оба ритейлера также применяют технологию для подбора персонала.

ВТБ использует искусственный интеллект в работе голосовых помощников и чат-ботов, а также при формировании предложений и принятии решений по кредитам — до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением технологий ИИ, рассказали «Известиям» в банке. В 2020 году кредитная организация благодаря разработкам сэкономила 1,2 млрд рублей. В банке « Открытие » на основе ИИ уже запущены пилоты оценки эмоций клиента при обслуживании в отделении, а также — эксперименты по «чтению» и «пониманию» документов в свободной форме (уставы, договоры, соглашения).

Ум без зарплаты2 Представление «Газпромнефтью» своих технологий на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

« Билайн » использует искусственный интеллект, чтобы выбрать наилучшее место расположения магазинов, а также таргетирует таким образом рекламу, рассказал «Известиям» представитель сотового оператора. С помощью технологий нового поколения « Ростелеком » работает над решением для кибербезопасности и предиктивной аналитики аварий на сети и оборудовании. Благодаря ИИ компании уже удалось сэкономить более 1 млрд рублей, подсчитали в телеком-операторе.

Среди проектов « Газпром нефти » — применение ИИ для контроля точности бурения. Тиражирование «цифрового сопровождения» разработки скважин позволит компании снизить расходы на 1 млрд рублей, оценил ее представитель. В « Северстали » с помощью технологии корректируют работу непрерывно-травильного агрегата. Магнитогорский металлургический комбинат на основе ИИ осуществляет планирование качества кокса для минимизации себестоимости стали. По оценкам комбината, суммарный эффект использования решений на базе ИИ превышает 1 млрд рублей.

Ум без зарплаты5 В цехе Челябинского трубопрокатного завода Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кроме того, об использовании искусственного интеллекта «Известиям» рассказали в госкорпорации « Ростех », лесопромышленном холдинге Segezha Group , группе компаний « М.Видео-Эльдорадо », а также представители производителя удобрений ФосАгро и Челябинского трубопрокатного завода .

Перспективы и проблемы

Наиболее важные достижения ИИ-технологий заключаются в повышении безопасности и возможности использования больших данны х, например, для развития «Умного города», считает эксперт «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Технологию также начали успешно использовать в медицине. По оценкам «Техносерв», в ближайшее время самыми перспективными направлениями для внедрения решений ИИ станут персонализация продаж и обслуживания для улучшения клиентского опыта и вовлечения. Другие перспективные сферы — автоматизация производства и автономизация транспорта, считают в Huawei.

Ум без зарплаты1 Изготовление «Тулиновским приборостроительным заводом «ТВЕС» робота-диетолога Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Наибольшую проблему в развитии роботизированных технологий Евгений Миронюк видит в сложности сохранить конфиденциальность персональных данных . Часто происходят утечки такой информации, и порой даже невозможно определить ее источник.

Основная проблема — в нарушении свободной конкуренции при внедрении ИИ крупными компаниями , считает аналитик «Финам» Леонид Делицын. Он пояснил: такие технологии еще больше, чем интернет, способствуют концентрации всего прибыльного бизнеса в руках небольшого числа огромных корпораций, из-за чего другие предприятия остаются почти без дохода.

Ум без зарплаты4 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Одним из рисков внедрения ИИ Леонид Делицын также считает сокращение рабочих мест. Такие технологии могут работать вместо человека почти любой профессии, сообщил эксперт. Сейчас роботы заменяют примерно 100–200 тыс. людей в год, и в будущем эта скорость увеличится.

В Минцифры оперативно не ответили на запрос «Известий» о потенциале и рисках внедрения ИИ в российских компаниях.