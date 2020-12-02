Игра на снижение: число стоящих на «бирже труда» сократилось до 3,2 млн

В России, по данным на конец ноября, официально зарегистрированы 3,201 млн безработных. Такие сведения «Известиям» представили в Минтруде . Там отметили, что по сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете сократилось. Уменьшение этой цифры показывает нежелание граждан регистрироваться в центрах занятости после отмены с 1 октября повышенных пособий по безработице , отмечают в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и в Госдуме. В Совфеде перечислили причины нежелания людей связываться с «биржей труда», а в Общественной палате рассказали о большом количестве самозанятых, которые не встают на учет. Согласно данным Росстата, общее число безработных граждан на конец октября достигало почти 4,7 млн.

Поисковый десант

На сегодня в России наблюдается тенденция по снижению количества зарегистрированных безработных, сообщили «Известиям» в Минтруде.

— На данный момент в службах занятости зарегистрированы 3,201 млн безработных граждан. Пик пришелся на сентябрь — свыше 3,7 млн зарегистрированных безработных, — сообщили в ведомстве.

15 июня глава министерства Антон Котяков сообщал, что число официально зарегистрированных безработных составило 2,42 млн. В августе этот показатель увеличился до 3,64 млн, а в октябре незначительно снизился до 3,47 млн. При этом до пандемии на учете стояло около 800 тыс. человек, рассказал «Известиям» глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что с началом распространения коронавируса произошел резкий рост желающих зарегистрироваться.

— Пандемия подтолкнула людей вставать на учет по нескольким причинам. Во-первых, этот сервис стал доступным через интернет. Во-вторых, на федеральном уровне заявили, что будут платить повышенные пособия на уровне 12 тыс. рублей . Правительство заузило эту группу, оставив только тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Но теперь уже и этих повышенных пособий нет, — отметил парламентарий.

Игра на снижение Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Уменьшение числа официально безработных происходит из-за снижения спроса на регистрацию именно после отмены повышенных пособий, а также за счет постепенного трудоустройства стоящих на «бирже труда» , пояснил Ярослав Нилов. Согласны с этой позицией и в ФНПР. Там заметили, что это закономерный и понятный процесс — граждане не хотят заниматься бумажной волокитой ради низких выплат.

— Весной была инициатива Владимира Путина по повышению пособий по безработице. С 1 октября она прекратила свое действие, поэтому количество людей, получающих повышенное пособие, резко и одномоментно упало . Зачем регистрироваться, если это не дает бонусов? Увеличенный формат пособий ушел, а ради стандартного пособия люди не видят смысла заниматься бюрократией, — сказал «Известиям» вице-президент ФНПР Александр Шершуков.

Справка «Известий» С 1 октября прекратили свое действие меры социальной поддержки в сфере занятости населения, введенные в период пандемии коронавируса. Речь идет не только о доплате безработным родителям за каждого несовершеннолетнего ребенка, но и об увеличенном минимальном размере пособия по безработице для тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года.

В Минтруде также отметили, что, согласно данным Росстата, в октябре этого года общее число безработных составляло 4,69 млн человек. Служба измеряет показатель по методологии МОТ : к безработным относятся лица, заявившие об отсутствии работы на момент исследования, о поиске места трудоустройства и готовности сразу приступить к делу. При этом о постепенном снижении числа безработных заявляли власти Тульской, Астраханской, Самарской, Амурской областей, Пермского края и ряда других регионов.

Рост недоверия

Ранее «Известия» писали о докладе ОНФ, отражающем основные проблемы россиян, обращающихся в службы занятости населения (СЗН). Чаще всего люди сталкиваются с отсутствием подходящих вакансий (37%) и предложением только низкооплачиваемых мест (36%). Кроме того, соискатели сетовали на необходимость сбора большого количества документов при обращении в СЗН (9%), а также на недостаточность информации в открытом доступе (8%).

О причинах, по которым не все хотят официально регистрировать себя в качестве безработных, рассказал «Известиям» и первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

— Кто-то не хочет себе портить биографию, а кто-то считает, что ему это не нужно, потому что сам находится в поиске . Регистрация — это право, а не обязанность . Учитывая, что семьям с детьми оказывали достаточную материальную поддержку, численность категории людей, оформивших свои отношения с государством, серьезно выросла. У нас сейчас официально достаточно высокий показатель безработицы, — отметил парламентарий.

Игра на снижение Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Он добавил, что службы занятости должны более эффективно организовывать переобучение и смену квалификации. При этом Валерий Рязанский подчеркнул: в условиях пандемии люди стали чаще официально вставать на учет из-за усиления мер господдержки.