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Минтруд отметил снижение числа безработных в России

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Число официально безработных в России снизилось с 3,1 млн человек в декабре 2020 года до 2,7 млн. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Отходное пособие: число стоящих на бирже труда снизилось до 2,7 млн
Это может быть связано с сокращением размера выплат и постепенным выходом из ограничений

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2 млн 706 тыс. безработных граждан», — отметили в ведомстве.

В Минтруде добавили, что общий уровень безработицы измеряет Росстат, специалисты используют методологию международной организации труда (МОТ).

1 декабря 2020 года было зарегистрировано 3 144 051 безработных граждан.

Ранее в январе стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей. Осенью же минувшего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных.

5 января президент России Владимир Путин заявил, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

На саммите G20 в ноябре глава государства подчеркивал, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Он отмечал, что массовая безработица и рост бедности — главные риски для мира на текущий момент.

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