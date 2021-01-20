Вдова Грачевского опубликовала в Instagram резкий пост о его похоронах

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская выложила в «сторис» в своем Instagram пост, в котором в резкой форме заявила, что не просила никого помогать с организацией похорон мужа.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!» — написала она.

Белоцерковская добавила, что ей нужна была помощь с местом на кладбище, однако этот вопрос ей удалось решить самостоятельно.

Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире Первого канала, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. Он добавил, что предлагал вдове режиссера прийти в студию, но та отказалась.

Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 17 января. Церемония прощания с Грачевским прошла ранее в в этот день в Доме кино.

Режиссер ушел из жизни в возрасте 71 года 14 января. С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был доставлен с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.