В Великобритании за сутки отметили рекордное число умерших от COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали рекордные 1610 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 37 535 случаев заболевания, скончались 599 человек.

В предыдущий раз максимум смертей — 1564 случая — был зафиксирован 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 470.

С 4 января в Англии из-за распространения коронавируса ввели национальный локдаун. Правительство не исключает, что карантин может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

В стране ранее также выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, который назвали гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы. Британские медики отметили, что он сегодня доминирует в стране.