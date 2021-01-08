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Мэр Лондона объявил ЧС из-за ситуации с COVID-19

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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными с COVID-19. Об этом он сообщил в пятницу, 8 января, на своей странице в Twitter.

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«Угроза, которую этот вирус представляет для нашего города, находится на стадии кризиса. Каждый 30-й житель Лондона сейчас болен COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий сейчас, наша NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании. — Ред.) может быть перегружена и погибнет больше людей», — написал Хан.

В конце декабря мэр Лондона раскритиковал введение жесткого локдауна в столице. По его словам, карантин стал «ударом» для людей и бизнеса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразным и 20 декабря ввел жесткий локдаун в столице и на юге страны из-за распространения инфекции. После чего британцы начали массово покидать Лондон.

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