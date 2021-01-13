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В Великобритании более 1,5 тыс. человек умерли из-за COVID-19 за сутки

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В Великобритании из-за коронавируса впервые умерли более 1,5 тыс. человек за сутки, сообщается 13 января на сайте правительства Соединенного Королевства.

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Число погибших от COVID-19 за сутки в стране составило 1564 человека, что стало рекордом с начала пандемии.

Число заболевших выросло на 47 525.

Днем ранее в стране было зарегистрировано 45 533 новых случая заболевания, скончались 1243 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.

С 4 января в Англии из-за распространения коронавируса ввели строгий национальный локдаун. Правительство не исключает, что карантин может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

В стране ранее также выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, который назвали гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы. Британские медики отметили, что он сегодня доминирует в стране.

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