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Болтон назвал Трампа худшим президентом США

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Дональд Трамп стал худшим президентом США. Такое мнение во вторник, 19 января, выразил бывший помощник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.

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«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», — приводит его слова портал «T-online».

По словам Болтона, день, когда сторонники политика начали штурм Капитолия в Вашингтоне, стал «очень печальным днем» для страны.

Однако государственный деятель добавил, что процедура импичмента является не лучшим выбором в текущей ситуации. По его мнению, в будущем необходимо было бы игнорировать Трампа, однако импичмент приведет к обратной реакции.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, его инаугурация запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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