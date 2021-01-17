Захарова сообщила об интересе сторонников Трампа к гражданству РФ

Некоторые сторонники действующего президента США Дональда Трампа интересуются получением гражданства России, заявила 17 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она рассказала о том, что одним из самых популярных вопросов, которые задают пользователи соцсетей Захаровой из США, является вопрос «Как можно получить российское гражданство?»

По ее словам, американцы, поддерживающие Трампа, пишут, что боятся «гонений», а США ведут репрессивную политику в мире и в отношении собственных граждан.

«Нам бы не было никакого дела до этой ситуации, но в сочетании факторов, что это ядерная держава с самым масштабным военным бюджетом и та самая страна, которая бесконечно орудует незаконными санкциями в отношении нашей страны, и всё это на фоне глубинного кризиса, который затрагивает каждого американца, вот это тревожит», — подытожила она.

Ранее в эфире Захарова сообщила, что ситуация с прошедшими в США выборами отразила проблемы западного мира и архаичность американской выборной системы.

Выборы в США прошли в ноябре 2020 года. Демократ Джо Байден и республиканец Трамп заявил о своих победах. Трамп планировал добиваться пересмотра результатов голосования в суде.

Обе палаты конгресса США официально утвердили голоса выборщиков и победу демократа Джо Байдена в гонке за пост президента. Конгрессмены учли три голоса выборщиков Вермонта, что обеспечило необходимый порог в 270 голосов для президента Байдена.

Парламент продолжил заседание после того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий и вынудили конгрессменов покинуть здание.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек, в том числе один правоохранитель, погибли.

На фоне беспорядков покинули свои посты министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр образования США Бетси Девос и министр транспорта Штатов Элейн Чао.

Избрание демократа Джо Байдена президентом США утверждено конгрессом 7 января, инаугурация назначена на 20 января.