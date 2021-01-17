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В МИД РФ заявили о готовности дать ответ на нарушение свободы слова в США

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Россия готовится выразить протест на нарушение свободы слова в США, заявила 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Поверьте, всё впереди <...> Будет всё, готовимся», — так она ответила на вопрос, не пора ли выразить протест в связи с нарушениями свободы слова в США, в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что послевыборная ситуация в США вызвала единство в оценках в глобальной информационной сфере.

По словам Захаровой, ситуация с американскими выборами отразила все проблемы западного мира, и даже не противостояния России и Запада, а политики, которую США вели в отношении России, в частности введенные антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным или газопроводом «Северный поток – 2».

«Это ширма, за которой они (власти США. — Ред.) пытались спрятать кризис политической системы», — подытожила Захарова.

Четыре комитета палаты представителей конгресса США начали расследование в связи с беспорядками в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Во время протестов 6 января они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек, в том числе один правоохранитель, погибли.

На фоне беспорядков покинули свои посты министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр образования США Бетси Девос и министр транспорта Штатов Элейн Чао.

Избрание демократа Джо Байдена президентом США утверждено конгрессом 7 января, инаугурация назначена на 20 января.

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