И.о. министра внутренней безопасности США подал в отставку

И. о. министра внутренней безопасности США Чэд Вульф уходит в отставку. Об этом в понедельник, 11 января он сообщил в письме к сотрудникам ведомства, передает агентство Bloomberg.

«С 23:59 сегодняшнего дня (7:59 мск вторника) я оставляю пост и.о. министра. Я с сожалением делаю этот шаг, поскольку намеревался работать в ведомстве до конца срока нынешней администрации», — отметил он.

По словам Вульфа, пока его обязанности будет исполнять Пит Гейнор, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Также он заявил, что уходит в отставку после «недавних событий», включая постановления суда, согласно которым он не был назначен на этот пост законным образом.

По мнению агентства, уход Вульфа сильно затруднит подготовку к инаугурации президента, поскольку министерство внутренней безопасности играет важную роль в оказании помощи властям штата и местным властям во время церемонии.

Министерство внутренней безопасности координирует деятельность Береговой охраны, службу иммиграционно-таможенной полиции, службу гражданства и иммиграции, управление по борьбе с наркотиками и незаконным оружием, управление по инфраструктуре и кибербезопасности.

Таким образом он станет третьим министром, покинувший правительство действующего президента США Дональда Трампа со времени штурма Капитолия на прошлой неделе. Ранее в отставку подали министр транспорта Элейн Чар и министр образования Бэтси Девос.

Также на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома. Среди них — руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Сам Вулф желания уволиться не изъявлял.

7 января действующий президент США Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру Чэда Вулфа, выдвинутого на пост министра внутренней безопасности и до настоящего момента исполняющего обязанности главы ведомства.

Причины такого решения не называются. Кандидатура Вулфа на должность без приставки и.о. была направлена в сенат 3 января.

Ранее в тот же день Вулф опубликовал в Twitter призыв к Трампу и высокопоставленным чиновникам резко осудить события в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, при этом погибли пять человек, в том числе полицейский. По его словам, сторонники президента использовали насилие как средство для достижения политических целей, что является бессовестным и неприемлемым поступком.