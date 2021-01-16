Глава Минздрава США ушел с поста в свете беспорядков в Вашингтоне

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в пятницу, 15 января, покинул свой пост, на фоне беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил телеканал CNN.

По информации телеканала, Азар заявил, что захват Капитолия стал «атакой на демократическую систему» США.

Таким образом, Азар стал четвертым министром, покинувшим правительство действующего президента США Дональда Трампа со времени штурма Капитолия. 11 января в отставку подал и. о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф. 8 января стало известно, что занимаемые посты покинули министр образования США Бетси Девос и министр транспорта Штатов Элейн Чао.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.