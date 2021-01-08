Министр образования США подала в отставку после штурма Капитолия

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку после беспорядков в Вашингтоне, сообщает The Wall Street Journal в пятницу, 8 января.

В своем заявлении действующему президенту Дональду Трампу министр указала, что нападение демонстрантов на здание конгресса США стало для нее «переломным моментом».

Ранее сообщалось, что из-за прошедших беспорядков в округе Колумбия министр транспорта США Элейн Чао решила покинуть свой пост.

Также на фоне беспорядков подали в отставку советник Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли и еще четыре сотрудника Белого дома, среди которых руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50. Также во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.

Политолог Дмитрий Абзалов назвал выборы в США непрозрачными. Эксперт подчеркнул, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте. В то же время эксперт Андрес Томас Контерис отметил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.