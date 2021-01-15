Блокировку «Спутника V» связали с попыткой отвлечь внимание от Pfizer

Политолог Александр Асафов допустил, что блокировка аккаунта «Спутник V» в соцсети Twitter может быть связана с отвлечением от ситуации с вакцинированием препаратом Pfizer, повлекшем смерть 23 человек в Норвегии. Об этом сообщил РЕН ТВ в пятницу, 15 января.

Эксперт назвал объяснение руководства соцсети о «несанкционированном доступе» правдоподобным, но не правдивым. Также он отметил гонку вакцин, которая существует в том числе в информационном пространстве.

«Если посмотреть на повестку, то сегодня много негативной информации по поводу вакцины Pfizer, точнее ее испытаний, вакцинирования пожилых людей в Норвегии. На всех СМИ мировых висят заголовки, что от вакцинирования Pfizer умерло 23 человека», — заявил Асафов.

Он также добавил, что по правилам медиаповестки такой негативный фон необходимо чем-то сбивать. Одним из самых быстрых инструментов для этих целей, по мнению эксперта, можно считать действия в той же тематике, но с другим объектом.

Собеседник телеканала указал на то, что придумать попытку доступа к чужой учетной записи вакцины «Спутник V», временно блокировать и разблокировать ради запуска цикла обсуждения этого события и отвлечения внимания от прогрессивной демократической вакцины, — это достаточно простой и работоспособный метод.

Ранее в четверг стало известно, что доступ к аккаунту «Спутник V» в социальной сети ограничен. Позднее Twitter разблокировал аккаунт вакцины. В соцсети объяснили блокировку попыткой взлома учетной записи из американского штата Вирджиния.

Днем ранее, 13 января, МИД РФ высказал обеспокоенность произволом американских соцсетей в отношении российских СМИ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, соцсети США начали системно блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Кроме того, действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.