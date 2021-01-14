Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Франция объявила об ужесточении ограничений на фоне ситуации с COVID-19
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Twitter в четверг, 14 января, разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V». При входе в аккаунт через приложение или с сайта сообщение об ограничении больше не появляется.

От войны до мира два твита
Россия располагает достаточными силами в Сирии, но выбирает сдержанный тон и готова к сотрудничеству

Как сообщили в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ), администрация снова получила доступ к управлению аккаунтом. Однако, письма с разъяснениями и причинами ограничения аккаунта фонд пока не получал.

«Просто возобновлен доступ. Пока никаких сообщений от Twitter не было. Мы пока не очень понимаем, что произошло», — приводит РЕН ТВ слова пресс-атташе РФПИ Сурена Мкртчяна.

Ранее в четверг стало известно, что доступ к аккаунту «Спутника V» в социальной сети ограничен. В РФПИ начали разбираться в причинах произошедшего.

В фонде также призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы социальная сеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины.

Днем ранее, 13 января, МИД РФ высказал обеспокоенность произволом американских соцсетей в отношении российских СМИ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, соцсети США начали системно блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Кроме того, действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021