Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

Twitter в четверг, 14 января, разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V». При входе в аккаунт через приложение или с сайта сообщение об ограничении больше не появляется.

Как сообщили в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ), администрация снова получила доступ к управлению аккаунтом. Однако, письма с разъяснениями и причинами ограничения аккаунта фонд пока не получал.

«Просто возобновлен доступ. Пока никаких сообщений от Twitter не было. Мы пока не очень понимаем, что произошло», — приводит РЕН ТВ слова пресс-атташе РФПИ Сурена Мкртчяна.

Ранее в четверг стало известно, что доступ к аккаунту «Спутника V» в социальной сети ограничен. В РФПИ начали разбираться в причинах произошедшего.

В фонде также призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы социальная сеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины.

Днем ранее, 13 января, МИД РФ высказал обеспокоенность произволом американских соцсетей в отношении российских СМИ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, соцсети США начали системно блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Кроме того, действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.