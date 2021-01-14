Twitter объяснил причины ограничения доступа к аккаунту «Спутника V». Как 14 января сообщила компания, данное решение было принято из-за возможного взлома учетной записи из американского штата Виргиния, отметили в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ).

О приостановке доступа к странице российской вакцины от COVID-19 стало известно ранее в этот день. В РФПИ начали разбираться в причинах произошедшего и призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы соцсеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины.

Спустя некоторое время администрация аккаунта снова получила доступ к управлению страницей.

Накануне МИД РФ высказал обеспокоенность произволом американских соцсетей в отношении российских СМИ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, соцсети США начали системно блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19.