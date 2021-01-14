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Доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» в Twitter ограничен

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Доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter ограничен. Об этом сообщили в четверг, 14 января, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Фонд разбирается в причинах произошедшего.

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований», — объяснили в РФПИ.

Также в фонде призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы социальная сеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины. «Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», – отметили в РФПИ.

Накануне, 13 января, в МИД РФ высказали обеспокоенность произволом американских социальных сетей в отношении российских СМИ. Как отметили в ведомстве, соцсети США системно начали блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Кроме того, действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».

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