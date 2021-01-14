Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа правильным решением
Руководитель американской компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси впервые прокомментировал блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.
По его словам, это было правильное решение, хотя оно является опасным прецедентом.
«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим… Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», — написал Дорси на своей странице в соцсети.
Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе. Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер.
«Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», — отметил предприниматель.
О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно вечером 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.
После этого была заморожена страница избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором он подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.
6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Жертвами беспорядков стали пять человек. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.
В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.
Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер в свою очередь выполнил условия.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.
11 января с критикой в адрес руководства Twitter в связи с блокировкой аккаунта Трампа выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.