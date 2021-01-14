Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа правильным решением

Руководитель американской компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси впервые прокомментировал блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

По его словам, это было правильное решение, хотя оно является опасным прецедентом.

«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим… Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», — написал Дорси на своей странице в соцсети.

Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе. Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер.

«Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», — отметил предприниматель.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно вечером 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

После этого была заморожена страница избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором он подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

2021-01-06T201851Z_592963009_RC2H2L9DBJL6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP В Вашингтоне массовые протесты — на этот раз демонстранты, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались в здание Капитолия, где в этот момент утверждали итоги прошедших выборов. Заседание пришлось прервать. Один из протестующих получил огнестрельное ранение. Сенаторов из здания эвакуировали. Главные кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Leah Millis 2021-01-05T195513Z_925569081_MT1SIPA0006L2WG6_RTRMADP_3_SIPA-USA В конгрессе началось обсуждение по вопросу утверждения итогов президентских выборов. Спустя некоторое время митингующие прорвались через кордон полицейских у Капитолия Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa 2021-01-06T182034Z_1364909718_MT1BILDB210106JM014_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC После нескольких потасовок внутри Капитолия полиция использовала слезоточивый газ Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN 2021-01-06T195608Z_1025160152_RC2J2L92O3VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-CONGRESS Конгресс США приостановил дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, а вице-президент США Майк Пенс был перевезен из Капитолия в безопасное место Фото: REUTERS/Kevin Dietsch 2021-01-06T181650Z_1556792657_MT1BILDB210106JM012_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер направила запрос о развертывании у Капитолия национальной гвардии. Аналогичный запрос направила и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако, как сообщили СМИ, Пентагон отклонил запрос властей Вашингтона. Позже направить нацгвардию в столицу США распорядился Дональд Трамп Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN 2021-01-06T181816Z_222054684_MT1BILDB210106JM013_RTRMADP_3_PRO-TRUMP-RALLY-IN-WASHINGTON-DC Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смогли прорваться в Капитолий. Некоторые из них забрались по стенам, проникли на балконы здания Фото: REUTERS/Joel Marklund / BILDBYRÅN 2021-01-06T182133Z_1553727898_RC2I2L9VUIFB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP Между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами завязалась драка, были слышны звуки стрельбы. Пострадала минимум одна женщина. Также в здании Капитолия один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь. Кроме того, известно, что пострадали несколько сотрудников полиции. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что манифестанты, прорвавшиеся в здание, будут привлечены к ответственности Фото: REUTERS/Leah Millis 2021-01-06T145011Z_1002706600_MT1SIPA0006LKXGP_RTRMADP_3_SIPA-USA Из-за протестов сторонников Трампа в Вашингтоне ввели комендантский час — с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января. В эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, и представителей СМИ, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa 2021-01-06T144242Z_228375505_MT1SIPA0006LKXAP_RTRMADP_3_SIPA-USA Протестам предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который призвал вице-президента Майка Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов Фото: REUTERS/Chris Kleponis/Sipa 2021-01-06T160440Z_1713745729_RC2G2L9PI1VU_RTRMADP_3_USA-ELECTION-PROTESTS После начала беспорядков президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, попросив не применять насилия. Он назвал республиканцев «партией закона и порядка» и попросил «сохранять мир» Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Жертвами беспорядков стали пять человек. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер в свою очередь выполнил условия.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

11 января с критикой в адрес руководства Twitter в связи с блокировкой аккаунта Трампа выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.