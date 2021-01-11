Меркель раскритиковала блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала решение руководства американских социальных сетей о долгосрочной блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Handelsblatt.

По его словам, Меркель считает, что решение о долгосрочной блокировке аккаунтов должны приниматься не на уровне руководства социальных сетей, а в соответствии с законом.

«Может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа <…> С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — процитировали Зайберта в «РИА Новости».

Он отметил, что канцлер Германии поддерживает право руководства социальных сетей на маркировку публикаций, которые призывают к насилию, содержат ненависть или ложную информацию.

«Операторы социальных сетей несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию, и нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы», — сказал Зайберт на брифинге.

Ранее, 7 января, социальная сеть Twitter заблокировала функцию ретвита на публикации с видеообращением американского лидера в связи с беспорядками в Вашингтоне. Руководство соцсети посчитало, что обращение несет «риск к насилию».

На следующий день, 8 января, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Аккаунты действующего президента США были заблокированы и в других популярных американских социальных сетях.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.