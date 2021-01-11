Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Грузовик столкнулся с колонной военных автобусов в Подмосковье
Общество
Хозяйке сгоревшего под Тюменью дома престарелых предъявили обвинение
Общество
Вирусолог оценил новый способ уничтожения CОVID-19
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
В Турции заявили о готовности ввести в эксплуатацию ЗРК С-400
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Экс-премьер Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

Меркель раскритиковала блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала решение руководства американских социальных сетей о долгосрочной блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Handelsblatt.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

По его словам, Меркель считает, что решение о долгосрочной блокировке аккаунтов должны приниматься не на уровне руководства социальных сетей, а в соответствии с законом.

«Может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа <…> С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — процитировали Зайберта в «РИА Новости».

Он отметил, что канцлер Германии поддерживает право руководства социальных сетей на маркировку публикаций, которые призывают к насилию, содержат ненависть или ложную информацию.

«Операторы социальных сетей несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию, и нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы», — сказал Зайберт на брифинге.

Ранее, 7 января, социальная сеть Twitter заблокировала функцию ретвита на публикации с видеообращением американского лидера в связи с беспорядками в Вашингтоне. Руководство соцсети посчитало, что обращение несет «риск к насилию».

На следующий день, 8 января, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Аккаунты действующего президента США были заблокированы и в других популярных американских социальных сетях.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020