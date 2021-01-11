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Во Франции осудили Twitter за блокировку аккаунта Трампа

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Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в понедельник, 11 января, осудил решение социальной сети Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

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«Меня шокирует, что это Twitter принимает решение закрыть [аккаунт], потому что регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой цифровой олигархией. Цифровая олигархия представляет угрозу для государств и демократий», — цитирует главу ведомства журнал Sudouest.

По словам Ле Мэра, полномочия по регулированию цифровых гигантов должны принадлежать народу и государству.

11 января Трамп намеревается выступить с критикой блокировки своих аккаунтов в социальных сетях.

Аккаунт американского лидера был заблокирован 8 января на постоянной основе. Причиной было нарушение президентом правил социальной сети. Кроме того, в Twitter выразили опасения, что Трамп может попытаться спровоцировать беспорядки.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. За день до этого во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

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