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Трамп выступит с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях 11 января
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Трамп выступит с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях 11 января

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Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 января, выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщил в воскресенье, 10 января, телеканал CBSNews.

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Также республиканец во вторник планирует отправиться в город Аламо в Техасе по случаю завершения строительства очередного участка заграждения на границе, подтвердил высокопоставленный чиновник администрации. Запланированы его контакты с секретарями кабинета министров.

На следующей неделе президент США также планирует обсудить с руководством Пентагоном вопросы, касающиеся передачи власти.

По данным источника телеканала, администрация США намерена «благополучно переждать» оставшиеся 10 дней президентства Трампа.

8 января компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа. Причиной было названо нарушение им правил. Кроме того, в компании выразили опасения, что Трамп может попытаться спровоцировать беспорядки.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе два полицейских. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

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