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Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов
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Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов

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В Великобритании лидер оппозиции лейборист Кир Стармер призвал ввести общенациональный карантин в течение 24 часов из-за распространения COVID-19. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 3 января, пишет BBC News.

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По словам Стармера, «вирус явно вышел из-под контроля». Он подчеркнул, что введение новых общенациональных ограничений в Англии «должно стать первым шагом, чтобы контролировать распространение вируса».

«Нехорошо, когда премьер-министр (Борис Джонсон — Ред.) говорит о том, что дальнейшие ограничения будут вводиться в течение недели, или двух, или трех», — отметил Стармер.

Джонсон ранее в воскресенье заявил, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне. Он также надеется, что «десятки миллионов» будут вакцинированы в ближайшие три месяца.

При этом премьер не исключил, что в ближайшие несколько недель во многих частях страны придется ужесточить ограничения. В частности, это может коснуться закрытия школ.

Джонсон добавил, что министры предприняли «все разумные шаги, которые могли предпринять», но «не могли предсказать» новый, более заразный вариант вируса.

Накануне сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19, это число стало рекордным с начала пандемии.

Последний раз до этого рекорд заболеваемости COVID-19 в Великобритании обновлялся 31 декабря 2020 года. В тот день в Соединенном Королевстве зафиксировали 55,9 тыс. новых случаев.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

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