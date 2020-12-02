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Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата

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Поведение Франции и Германии в ООН поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов нормандского формата (ФРГ, Россия, Украина, Франция). Об этом 2 декабря в ходе неформальной встречи Совета Безопасности ООН, посвященной выполнению Минских соглашений, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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Встреча проходит в видеоформате по инициативе России с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать ее проведение и отказались в ней участвовать.

«То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Франция и Германия заботятся в большей степени о том, как покрывать Украину.

Как отметил Небензя, такие действия ставят под вопрос необходимость проведения новых саммитов нормандского формата. Как он добавил, без выполнения уже достигнутых договоренностей «у них нет добавочной стоимости».

Ранее в тот же день Киев обвинил Россию в попытке сорвать парижские договоренности. При этом Украина объявила о бойкоте предстоящего совещания с участием самопровозглашенных республик.

Накануне стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей самопровозглашенных народных республик Донбасса. В ней принимают участие полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего и полпред ДНР Наталья Никонорова. Встреча будет носить неформальный характер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и в нормандском формате.

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