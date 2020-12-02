Киев обвинил Россию в попытке сорвать парижские договоренности

Инициируя встречу Совета Безопасности ООН с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Россия пытается сорвать выполнение парижских договоренностей. Об этом в среду, 2 декабря, заявила делегация Киева в контактной группе по ситуации в Донбассе.

По мнению Киева, озвученном на странице группы в Facebook, попытка России провести мероприятие означает то, что лица, которые отвечают в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за лишь частичное исполнение или срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне.

Ранее в этот день Украина объявила о бойкоте предстоящей встречи.

Накануне стало известно, что Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием народных республик. В ней примут участие полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего и полпред ДНР Наталья Никонорова. Встреча будет носить неформальный характер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и нормандском формате.