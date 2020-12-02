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Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН с участием ДНР и ЛНР

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Киев вместе с партнерами в Совбезе ООН будет бойкотировать встречу по ситуации на Украине с участием представителей Луганской и Донецкой народных республик, которая запланирована на среду. Об этом 2 декабря сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Заседание будут бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсотронней контактной группе по Донбассу. — Ред.)», — сказал Кулеба в беседе с «Укринформ».

Кулеба также поблагодарил международных партнеров, в частности Германию и Францию как участников нормандского формата, за «сильную солидарную позицию в поддержку Украины».

Накануне стало известно, что Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием народных республик. В ней примут участие полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего и полпред ДНР Наталья Никонорова. Уточняется, что встреча будет носить неформальный характер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате ТКГ и нормандском формате.

Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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