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СБ ООН проведет неформальную встречу по Украине с участием ДНР и ЛНР

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Совет Безопасности (СБ) ООН по инициативе России проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей Луганской и Донецкой народных республик в среду, 2 декабря. Об этом со ссылкой на источник во всемирной организации сообщил ТАСС во вторник, 1 декабря.

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Встреча состоится 2 декабря в 10:00 (18:00 мск). В ней примут участие полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего и полпред ДНР Наталья Никонорова. Отдельно дипломат уточнил, что встреча будет носить неформальный характер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате ТКГ и «нормандском формате».

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