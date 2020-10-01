Выйти в офлайн: Москва готова к очным встречам ТКГ в Минске

Москва и самопровозглашенные республики Донбасса готовы к возобновлению очных встреч контактной группы в Минске. Об этом «Известиям» заявили в МИД России. Вместе с тем, как рассказали источники «Известий» в европейских дипкругах, из-за COVID-19 личные встречи с марта переведены в дистанционный формат и вопрос о переносе площадки для переговоров из Белоруссии не стоит на повестке дня. Ранее замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что представители Киева и после пандемии не поедут в Минск из-за непризнания легитимности Александра Лукашенко. Между тем Москва отметила, что Киев даже «не пытается скрывать свое нежелание выполнять обязательства» по Минским соглашениям, и призвала Украину осознать: путь к миру в Донбассе лежит не через переписывание прежних договоренностей.

Дистанционный статус-кво

Москва готова возобновить очные переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Как рассказали «Известиям» в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР при российской поддержке выступили с таким предложением. Украинская сторона и члены делегации ОБСЕ, в свою очередь, высказались за сохранение формата видеоконференции, с чем согласились все участники.

— Как долго придется работать в таком режиме, сейчас предсказать трудно. Тем не менее, исходя из того, что предложение республик остается в силе, готовы к возобновлению переговоров на минской площадке, как только в рамках контактной группы на этот счет удастся выйти на необходимый консенсус, — отметили в российском ведомстве.

Вопрос о том, что ждет минский процесс, возник после президентских выборов в Белоруссии. После того как 9 августа Александр Лукашенко получил, по данным Центризбиркома, 80% и пошел на шестой срок, в стране начались акции протеста, которые продолжаются по сей день.

— Белоруссия не ставила вопрос о переносе переговоров в рамках контактной группы из Минска на какую-либо другую площадку. Напротив, несмотря на известные внутренние проблемы, она по-прежнему готова обеспечить их проведение в соответствии с самыми высокими международными стандартами, как она это, собственно, и делала на протяжении последних пяти лет, а сейчас в свете коронавирусной угрозы и с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, — сказали «Известиям» в МИД РФ.

Вместе с тем украинская сторона начала говорить о том, что, после того как Киев не признал Александра Лукашенко президентом, ехать на переговоры в Минск нет смысла. Как сказал замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, он не сделает это, «даже если пандемия закончится». «И я думаю, что остальные члены украинской делегации точно не поедут на переговоры», — сказал он 28 сентября.

И всё же, по словам источников «Известий» в европейских дипломатических кругах, речи о переносе заседаний ТКГ из Минска в другое, более политически стабильное место сейчас не идет. Во всяком случае этот вопрос пока не на повестке дня, учитывая происходящее с COVID-19.

— Начиная с марта из-за пандемии трехсторонняя контактная группа проводила встречи в формате видеоконференции. Никаких планов возобновить личные встречи нет, — сказал один из собеседников «Известий».

Ранее о готовности принять у себя участников контактной группы сообщила Австрия: 15 сентября после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер страны Себастьян Курц заявил, что Вена может стать площадкой для соответствующих переговоров, если такое решение примут Россия и Украина. Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что этот вопрос обсуждать пока рано. «Мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — сказал он, подчеркнув, что в условиях COVID не важно, где проходят переговоры.

«Известия» обратились во внешнеполитические ведомства стран, которые обычно предоставляют площадку для подобных переговоров, и получили ответ от Швейцарии. Там сообщили, что были бы готовы рассмотреть такую возможность.

— Швейцария привержена тому, чтобы поддерживать мирное разрешение конфликта на востоке Украины. Место проведения каких-либо дискуссий должны обсуждать сами стороны, — сказали «Известиям» в МИДе конфедерации. — В данном конкретном случае никакого запроса принять у себя переговоры Швейцария не получала. Если такой запрос до нас дойдет, Швейцария его внимательно рассмотрит в соответствии со своими добрыми услугами.

Восточный фронт без перемен

Тем временем, несмотря на перемирие в Донбассе, ситуация на востоке Украины далека от урегулирования. Недавняя встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине никаких прорывов не принесла, а сами переговоры контактной группы очевидно пробуксовывают.

Недавно представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения выполнены быть не могут, «потому что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены». «Но, согласно международным условиям и договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной», — отметил политик. Это напрямую противоречит тому, о чем лидеры Германии, России, Украины и Франции договорились на саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года в Париже.

— На той встрече главы государств и правительств вновь подтвердили их приверженность полному выполнению Минских соглашений. Спустя шесть лет после их подписания, несмотря на значительное снижение насилия, большое число их положений до сих пор не выполнено, — сказал «Известиям» французский дипломатический источник. — Франция наряду с Германией продолжает прилагать усилия для того, чтобы обеспечить имплементацию этих договоренностей с конечной целью вернуть Донбасс под полный суверенитет Украины и установить справедливый и прочный мир в регионе.

В Москве уверены: официальный Киев «и не пытается скрывать свое нежелание выполнять обязательства по этому документу». «В тех же редких случаях, когда как бы «сквозь зубы» обязательность выполнения Минских договоренностей всё же признается (как-никак это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2202, а также итоговыми документами «нормандских» саммитов), такие признания, как правило, сопровождаются оговорками о необходимости их ревизии», — отмечает российская сторона.

— Необходимо, чтобы украинские руководители наконец осознали, что путь к миру в Донбассе, в приверженности которому они не устают клясться, лежит отнюдь не через переписывание, а то и перечеркивание Минских соглашений и не через форсирование созыва «нормандского» саммита, а через честное и добросовестное выполнение своих обязательств по комплексу мер во всей их полноте и последовательности, — сказали «Известиям» в российском МИДе. — Чем раньше к этому придут в Киеве, тем скорее на юго-востоке страны воцарятся мир и спокойствие.

В МИД Украины на запрос «Известий», отказывается ли Киев от минского процесса и будет ли настаивать на пересмотре соглашений и формата самой ТКГ, не ответили.

Вместе с тем, по словам Леонида Кравчука, сейчас есть реальная угроза того, что минский процесс и вовсе перестанет работать. Если Верховная рада не внесет поправки в закон о местных выборах в 2020 году, который запрещает проводить голосование в Донбассе и таким образом противоречит Минским соглашениям, то дальнейшая работа ТКГ будет заблокирована, сказал он в интервью изданию «Страна».

— Возможно, на нынешней или следующей неделе этот вопрос будут пытаться скорректировать, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Что касается слов о заведомом невыполнении Минских соглашений, то эта позиция существует довольно давно: Киев отказывается от этих договоренностей по факту, но не выходит из них юридически.

По словам эксперта, если Украина де-юре выйдет из минского процесса, то это приведет к тому, что у ЕС не будет оснований продлевать санкции против России. А этого Киев позволить не может, подытожил Михаил Погребинский.