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Пашинян назвал исключительной роль Путина в прекращении огня в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исключительной роль российского президента Владимира Путина в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом глава армянского правительства заявил 2 декабря в ходе саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящего в формате видеоконференции.

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«Хочу особо отметить исключительную роль президента РФ Владимира Путина. На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей», ― подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что на сегодняшний день российский лидер также активно работает для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших.

Пашинян добавил, что вопрос обмена военнопленными остается первостепенной задачей.

Накануне в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ глава военного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Ереван считает важными усилия Москвы в деле стабилизации военной-политической ситуации в Нагорном Карабахе.

В тот же день в этот же день в Минобороны России сообщили, что военнослужащие российского миротворческого контингента обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов, разминировав около 10 км дорог в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.

За день до этого Арутюнян во время беседы с послом России Сергеем Копыркиным подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в НКР.

Также 30 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил участие Москвы в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха.

9 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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