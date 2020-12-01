Миротворцы РФ в Карабахе обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов

Военнослужащие российского миротворческого контингента обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов, разминировав около 10 км дорог в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередачи, разрушенной во время боевых действий, передает ТАСС.

«Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 га местности и около 10 км дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1 000 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что обнаруженные взрывоопасные предметы, а также брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон, где их уничтожают. На месте саперы подрывают те боеприпасы, которые нельзя безопасно эвакуировать.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность граждан и автотранспорта во время движения по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.