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Министр обороны Армении отметил роль РФ в стабилизации ситуации в Карабахе

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Ереван считает важными усилия Москвы в деле стабилизации военной-политической ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил на заседании совета министров обороны ОДКБ глава военного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян.

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Так, армянский министр проинформировал своих коллег о ситуации в Карабахе, особо отметив вопрос о значительном сокращении сроков внедрения механизмов кризисного реагирования в странах-членах ОДКБ.

«Он уделил особое внимание усилиям РФ, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, эффективности миротворческой миссии РФ», — говорится в релизе пресс-службы министерства обороны Армении.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что военнослужащие российского миротворческого контингента обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов, разминировав около 10 км дорог в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил участие Москвы в постконфликтном восстановлении Нагорного Карабаха.

В тот же день Арутюнян во время беседы с послом России Сергеем Копыркиным подчеркнул эффективность российской миротворческой миссии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

20 ноября президент России Владимир Путин отметил, что единственная альтернатива соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе — это война.

9 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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