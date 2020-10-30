Шаткий Восток: как Измир переживает последствия землетрясения

Большинство жителей Измира готовится провести ночь на улице — власти города предупредили о возможных повторных толчках . Как рассказали «Известиям» горожане, сейчас всё постепенно приходит в норму, начались работы по расчистке дорог от обрушений. После землетрясения магнитудой 6,6 баллов в Измире погибли 12 человек, свыше 400 ранены. Число жертв продолжает расти. Толчки продолжались 15 секунд, за это время были полностью разрушены шесть зданий , еще 10 находятся в близком к обрушению состоянии. Эпицентр находился у побережья района Сеферхисар провинции Измир на глубине 16,5 км. Больше всего пострадали города на западе Турции и греческий остров Самос, толчки ощущались также в Афинах. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Известиям» заявили, что большинство россиян отдыхают в Анталье, на турпоток из РФ в Турцию землетрясение не повлияет.

«Люди сидят на сумках с одеялами»

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), из-под завалов удалось спасти уже 70 человек . Поиски продолжаются, число раненых, по данным спасателей, уже превысило 400, эта цифра постоянно растет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий стихийного бедствия в Измире.

Землетрясение также произошло у греческого острова Самос на востоке Эгейского моря . Сейсмическая лаборатория Афинского университета заявила, что толчки имели магнитуду 6,8 баллов. Они ощущались по всей Греции, включая столицу Афины.

— Согласно сообщению мэра Западного Самоса Александроса Лимпериса, один человек ранен при падении стены, — уточнили в сейсмической лаборатории.

Шаткий Восток Фото: Getty Images/Anadolu Agency

В ходе толчков обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, разрушены исторические здания на побережье острова.

Житель Измира, врач Салават Абраров рассказал «Известиям», что был на работе, когда все началось.

— Я сидел в кабинете, вдруг слышу в коридоре одна из работниц что-то в панике говорит о своей дочери, вышел к ним и почувствовал резкое головокружение и ощущение, будто земля из-под ног уходит . Почему-то сначала подумал, что это ее эмоции на меня так подействовали, но, когда все начали выбегать на улицу, понял: происходит что-то не то, — рассказал Салават. — Продолжалось все наверное не дольше минуты, было заметно как качаются здания и машины. Когда все вроде бы закончилось, начали поступать с травмами. Парень выпрыгнул со второго этажа, обе ноги онемели, но пострадал несильно, поправится. Как только я сдал смену, поехал домой и таких толп в метро здесь ещё никогда не видел.

По его словам, сейчас практически все жители города сидят на улице с вещами, многие пытаются уехать. «Я вот тоже сейчас соберу документы, предметы первой необходимости и буду сидеть на стреме», — признался житель Измира.

Шаткий Восток Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Лилию Тутаеву землетрясение также застало на рабочем месте.

— Мы думали, это быстро прекратится потому, что обычно 5-6 секунд длится. А тут долго было, и все сильнее. Мы с коллегами выбежали на улицу. Люди были очень напуганы, плакали, некоторым стало плохо. Все движение просто встало, везде пробки, ездили только скорые . Толчки длились примерно минуту, 15-30 секунд не прекращались точно. Сейчас все сидят на сумках с одеялами — поступило сообщение, что ночью будут повторные толчки, — рассказала Лилия «Известиям».

Она также пояснила, что больше всего от удара стихии пострадали старые здания в районах Байраклы и Борнова . «Дома не прошли по сейсмолическим стандартам, но были сданы в аренду, на многих новостройках появились трещины», — посетовала собеседница «Известий».

Лилия также уточнила, что большинство магазинов закрылись сразу после толчков. Люди не торопятся возвращаться в дома — в основном жители Измира собирают самое необходимое и выходят к специальным точкам сбора при землетрясениях — они были заранее созданы для подобных ситуаций.

Шаткий Восток Фото: REUTERS/Ihlas News Agency

— Я была дома и выбежала быстро на улицу. Слава Богу, разрушений в нашем доме нет, после окончания я вернулась. Землятресения в Измире бывают довольно часто, но такое сильное случилось впервые за пять лет моего проживания здесь . В самом городе, насколько я знаю, наводнений не было, но в пригороде в небольшом городе Сеферхисар волны дошли до города и затопило все магазины на первых этажах, — рассказала «Известиям» жительница Измира Лейсан Шанлы.

Мехмет, повар в одной из кебабных, сказал «Известиям», что толчков было несколько, и они по-разному ощущались в разных районах города .

— В нашем районе было не так сильно, как в порту. Все заведения в центре города по-прежнему закрыты, открыты только аптеки и маленькие ларьки. Ситуация постепенно нормализуется, начались работы по вывозу мусора, в первую очередь, расчищают трассы на выезд из города , — подчеркнул Мехмет.

GettyImages-1229359599 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на западе Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море на глубине 16,5 км. Основной удар принял на себя Измир, где обрушились десятки зданий, есть погибшие и на близлежащем греческом острове Самос. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229360602 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 14:51 по местному времени в 32 км от турецкого города Измир Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229361396 В результате подземных толчков были повреждены жилые дома и отели, в которых находились люди Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229358035 Погибло не менее шести человек, более 300 ранены Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229359535 В районе Борнова обрушилось четырехэтажное здание, спасатели отправились на поиски выживших под завалами Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229360988 Разрушено несколько зданий в районах Буджа и Байраклы Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1283038496 В других городах, в том числе в Стамбуле, где также ощущались подземные толчки, началась паника Фото: Getty Images GettyImages-1229362342 После землетрясения в ближайшем к очагу городе Сеферихисар было зафиксировано цунами Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229359214 Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1283038486 На близлежащем греческом острове Самос есть погибшие Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229358922 Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано и в районе Додеканесских островов в Греции Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229361963 Очаг находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км Фото: Getty Images/Anadolu Agency 20201030_zaa_d118_043 Во время землетрясения на Самосе на двух подростков 15 и 17 лет, возвращавшихся из школы по переулку, обрушилась каменная стена дома Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mehmet Ozdogru GettyImages-1229362375 Во время подземных толчков обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229362160 Колебания ощущались и в Афинах Фото: Getty Images/Anadolu Agency GettyImages-1229361720 Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Система реагирования

В посольстве РФ в Анкаре журналистам заявили, что данных о пострадавших россиянах пока нет.

Шаткий Восток Фото: REUTERS/Tuncay Dersinlioglu

Большая часть граждан РФ отдыхает в Анталье, которая практически не была затронута толчками, уточнил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Измир — крупный торговый порт на берегу Эгейского моря, однако он не так востребован среди наших сограждан. Прямых чартеров из России туда нет. Потому на российский турпоток в Турцию землетрясение не повлияет, Анталья вне подобных сейсмических рисков, — заявил эксперт.

Руководитель центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил «Известиям», что землетрясения в этой части Средиземноморья происходят с незавидной регулярностью. В последний раз мощные толчки были в феврале 2019 года на побережье Мраморного моря — землетрясение чувствовали в Стамбуле, Бурсе и Эдирне.

— Турции не посчастливилось находиться в сейсмоопасном районе. В Стамбуле и других крупных городах здания проектируются с применением японских технологий, они сейсмоустойчивы. В зоне риска в основном старые постройки, именно они и обрушились в Измире , — отметил эксперт.

Шаткий Восток Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mehmet Ozdogru

Он также уточнил: прогнозировать насколько землетрясение ударит по политическим позициям Эрдогана пока рано. Но если выяснится, что не сработали службы предупреждения (а они, судя по сообщениям очевидцев, не сработали), то это даст сильную негативную реакцию в отношении властей.

По словам турецкого политолога Керима Хаса, измирское землетрясение и то, как городские власти справятся с ним, может привести к серьезным политическим изменениям. Главой города (второго крупнейшего в Турции) с 2019 года стал представитель оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) Тунч Сойер.

— С тех пор к нему было повышенное внимание со стороны правящей партии Справедливости и развития, власти искали любую причину для критики мэра, — отметил политолог «Известиям».

Эксперт также подчеркнул, что одной из первых поддержку Турции оказала Греция . Несмотря на напряженные отношения между двумя странами, после стихийных бедствий Афины и Анкара помогают друг-другу одними из первых, уточнил Керим Хас.

Он напомнил: в 1999 году в Мраморном море в районе города Измит произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов, сильно пострадал Стамбул. В результате толчков возникло цунами, волны достигали высоты до трех метров. По официальным данным, погибло свыше 17,2 тыс. человек, пострадали 43 тыс. Экономический ущерб превысил $30 млрд, в Стамбуле была практически полностью уничтожены линии электропередач, отметил эксперт.

После измитского землетрясения первой помощь Турции оказала соседняя Греция. А спустя месяц аналогичный удар стихии постиг уже Афины — землетрясение магнитудой 5,9 произошло в пригороде греческой столицы. Погибли 143 человека, еще 12 тыс. получили ранения. Анкара также предоставила греческой стороне значительную помощь. После нынешних толчков в Измире обе страны также договорились совместно бороться с последствиями удара стихии.