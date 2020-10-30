В Турции обвалился курс лиры после землетрясения в Измире

Турецкая лира упала до исторического минимума к доллару после сообщений о землетрясении в городе Измире. Данные торгов 30 октября привели в «РИА Новости».

По состоянию на 15:40 мск, курс доллара на бирже взлетел до 8,368 лиры. Уточняется, что это исторический максимум.

Накануне мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, глубина очага составила 16,5 км. Стихийное бедствие разрушило более 20 домов. Также сообщалось о землетрясении в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Очагом было названо Эгейское море.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в районе Додеканесских островов в Греции. Сильные подземные толчки вызвали разрушения на острове Самос.