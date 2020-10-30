Прямой эфир

В Турции обвалился курс лиры после землетрясения в Измире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкая лира упала до исторического минимума к доллару после сообщений о землетрясении в городе Измире. Данные торгов 30 октября привели в «РИА Новости».

Больной человек Европы: Турция стала слабым звеном мировых финансов
Падение лиры стало неконтролируемым, и ресурсов удержать ситуацию под контролем у Анкары уже нет

По состоянию на 15:40 мск, курс доллара на бирже взлетел до 8,368 лиры. Уточняется, что это исторический максимум.

Накануне мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, глубина очага составила 16,5 км. Стихийное бедствие разрушило более 20 домов. Также сообщалось о землетрясении в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Очагом было названо Эгейское море.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в районе Додеканесских островов в Греции. Сильные подземные толчки вызвали разрушения на острове Самос.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020