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В турецкой провинции Измир землетрясение разрушило более 20 домов

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Землетрясение привело к разрушению более 20 домов в турецкой провинции Измир на западе Турции, сообщил телеканал СNN 30 октября со ссылкой на мэра Измира Тунча Сойера и Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

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По информации агентства, землетрясения произошли в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Очагом было названо Эгейское море.

Уточняется, что многие здания в районах Измира Борнова и Байраклы были разрушены. В регион было направлено большое количество пожарных и бригад скорой помощи.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу написал в Twitter, что в Измире в результате землетрясения обрушились по меньшей мере шесть домов.

В Байраклы началась поисково-спасательная операция.

AFAD сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,6. По данным турецкой обсерватории Кандилли, занимающейся исследованием землетрясений, магнитуда составила 6,8.

Как уточнили в AFAD, глубина очага составила 16,5 км.

Информация о погибших и раненых пока не приводится.

Ранее также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось и в Афинах.

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