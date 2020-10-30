Землетрясение в Греции привело к разрушениям на острове Самос

Сильные подземные толчки в Греции вызвали разрушения на острове Самос, сообщает в пятницу, 30 октября, «Скай».

По данным издания, в городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Кроме того, серьезные повреждения есть и на других зданиях.

Согласно данным сейсмической лаборатории Афинского университета, магнитуда землетрясения составила 6,8. Оно произошло возле острова Самос.

Очаг землетрясения находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км.

Ранее в пятницу в Турции также произошло землетрясение. В результате в провинции Измир на западе страны было разрушено более 20 домов. Очагом было названо Эгейское море.