Прямой эфир

Землетрясение в Греции привело к разрушениям на острове Самос

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильные подземные толчки в Греции вызвали разрушения на острове Самос, сообщает в пятницу, 30 октября, «Скай».

По данным издания, в городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Кроме того, серьезные повреждения есть и на других зданиях.

Согласно данным сейсмической лаборатории Афинского университета, магнитуда землетрясения составила 6,8. Оно произошло возле острова Самос.

Очаг землетрясения находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км.

Ранее в пятницу в Турции также произошло землетрясение. В результате в провинции Измир на западе страны было разрушено более 20 домов. Очагом было названо Эгейское море.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020