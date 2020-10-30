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У посольства РФ в Турции нет данных о пострадавших после землетрясения россиянах

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Посольство России в Турции в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в провинции Измир на западе республики. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

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«Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие и, если таковые есть, есть ли среди них наши граждане. На данный момент информации о пострадавших нет, не поступало и соответствующих обращений от наших граждан в посольство», — цитирует Касимову ТАСС.

Она добавила, что в Измире мобилизовано почетное консульство для организации приема звонков проживающих в провинции российских граждан для оказания возможной помощи.

«По данным турецких властей, в 14:51 в Эгейском море в районе Измира произошло землетрясение мощностью 6,6 балла», — сказала Касимова.

Ранее в этот день стало известно, что землетрясение привело к разрушению более 20 домов в турецкой провинции Измир на западе Турции.

Ранее также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось и в Афинах.

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