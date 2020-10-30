В АТОР оценили возможность нахождения туристов из РФ в районах землетрясения в Греции
Организованных российских туристов нет в районах Греции, пострадавших от землетрясения. Об этом заявила 30 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Российских организованных туристов сейчас нет в районах Греции, пострадавших в результате землетрясения, которое случилось сегодня», — отметила Ломидзе в разговоре с «РИА Новости».
В то же время она не исключила, что в Греции могут находиться самостоятельные путешественники из России, который добрались туда через третьи страны.
Сильные подземные толчки в Греции ранее в пятницу вызвали разрушения на острове Самос. Магнитуда подземных толчков составила 6,8.
Вследствие землетрясения церковь Божией Матери в городе Неон-Карловаси на греческом острове Самос рухнула. Кроме того, на других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения, пишет «Газета.ру».
Помимо прочего, землетрясение магнитудой 6,6 30 октября привело к разрушению и повреждению домов в турецкой провинции Измир. По меньшей мере четыре человека погибли и более сотни пострадали в результате этого происшествия.