Четыре человека погибли в результате землетрясения на западе Турции

У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к разрушению и повреждению домов в провинции Измир. По последним данным, погибли четыре человека, около 120 человек получили ранения. Об этом 30 октября сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

Что произошло

По данным телеканала NTV, землетрясение произошло в 14:51 по местному времени (совпадает с московским) и длилось 15 секунд. Эпицентр находился в Эгейском море в 17 км от города Сеферихисар на глубине около 16,5 км. Всего в провинции Измир было разрушено минимум 20 зданий. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Министр окружающей среды и городского планирования Турции Мурат Курум сообщил, что под обломками зданий до сих пор остаются люди.

Журналисты уточняют, стихия привела к небольшому цунами в Сеферихисаре. Улицы оказались затоплены водой, которая поднялась на 1 м.

По данным HaberTurk, после землетрясения были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8. Подземные толчки в том числе ощущались в Айдыне, Мугле, Манисе, Денизли, Чанаккале и других ближайших провинциях.

Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения в 7,0. По данным специалистов, эпицентр находился в Эгейском море на глубине 10 км, в 30 км от Измира.

Данные о россиянах

Посольство России в Турции отметило, что в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в провинции Измир.

«Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие и, если таковые есть, есть ли среди них наши граждане. На данный момент информации о пострадавших нет, не поступало и соответствующих обращений от наших граждан в посольство», — сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Она добавила, что в Измире мобилизовано почетное консульство для организации приема звонков проживающих в провинции российских граждан для оказания возможной помощи, отмечает ТАСС.

Землетрясение в Греции

Также подземные толчки ощущались в Греции, они вызвали разрушения на острове Самос. По данным издания Skai, в городе Неон-Карловаси разрушился купол церкви Божьей Матери. Кроме того, серьезные повреждения есть и на других зданиях.

Согласно данным сейсмической лаборатории Афинского университета, магнитуда землетрясения составила 6,8. Оно произошло возле острова Самос.

Очаг землетрясения находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км.