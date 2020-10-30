Путин направил Эрдогану телеграмму с соболезнованиями после землетрясения

Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями после землетрясения. Об этом сообщается на сайте Кремля 30 октября.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», — говорится в телеграмме.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия.

Сообщения о землетрясении в турецкой провинции Измир и на острове Самос в Греции появились ранее 30 октября. Очагом было названо Эгейское море.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в результате землетрясения в районе Измира погибли шесть человек, известно о 321 раненом. В 17 разрушенных и поврежденных зданиях в Измире ведутся поисков-спасательные работы.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 120 пострадавших в Турции от стихийного бедствия.

Известно, что в Измире находятся российские туристы. Посольство России в Турции отметило, что в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в турецком городе.