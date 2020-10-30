Прямой эфир

Шесть человек погибли в результате землетрясения в Измире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек погибли в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции. Об этом сообщило турецкое издание Sozcu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Опасное касание: Греция и Турция пошли на эскалацию конфликта в море
Париж, поддерживая Афины, усиливает военную группировку в Восточном Средиземноморье

По данным турецкого издания, поисково-спасательные работы продолжаются в 12 зданиях. Спасатели вытащили из обломков разрушенных зданий 70 человек.

Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 257 человек, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на AFAD.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей из-за стихийного бедствия.

«Я только что позвонил президенту Тайипу Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны. Какими бы ни были наши разногласия, сейчас время, когда нашим народам необходимо объединиться», — сообщил премьер-министр на своей странице в Twitter.

В администрации президента Турции подчеркнули, что страна готова помочь Греции после землетрясения. Там уточнили, что «трагедия показала, как близки две страны», сообщает ТАСС.

Ранее 30 октября появились сообщения о землетрясении в турецкой провинции Измир и на острове Самос в Греции. Очагом было названо Эгейское море.

Позже стало известно о четырех погибших и 120 пострадавших в Турции от стихийного бедствия. Всего в провинции Измир было разрушено минимум 20 зданий.

В пострадавшем от землетрясения Измире находятся российские туристы. Посольство России в Турции отметило, что в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в турецком городе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020