Шесть человек погибли в результате землетрясения в Измире

Шесть человек погибли в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции. Об этом сообщило турецкое издание Sozcu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

По данным турецкого издания, поисково-спасательные работы продолжаются в 12 зданиях. Спасатели вытащили из обломков разрушенных зданий 70 человек.

Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 257 человек, сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на AFAD.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей из-за стихийного бедствия.

«Я только что позвонил президенту Тайипу Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны. Какими бы ни были наши разногласия, сейчас время, когда нашим народам необходимо объединиться», — сообщил премьер-министр на своей странице в Twitter.

В администрации президента Турции подчеркнули, что страна готова помочь Греции после землетрясения. Там уточнили, что «трагедия показала, как близки две страны», сообщает ТАСС.

Ранее 30 октября появились сообщения о землетрясении в турецкой провинции Измир и на острове Самос в Греции. Очагом было названо Эгейское море.

Позже стало известно о четырех погибших и 120 пострадавших в Турции от стихийного бедствия. Всего в провинции Измир было разрушено минимум 20 зданий.

В пострадавшем от землетрясения Измире находятся российские туристы. Посольство России в Турции отметило, что в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в турецком городе.