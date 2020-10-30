Эпидемиолог назвала период наибольшей заразности заболевших COVID-19

Заболевший COVID-19 может заразить других за три-четыре дня до появления симптомов, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная 30 октября.

По ее словам, максимально заразным заболевший становится за два дня до проявления коронавируса и в первый день проявления симптоматики.

«В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — цитирует Пшеничную «РИА Новости».

Специалист отметила, что преимущественно коронавирус передается воздушно-капельным путем. Так, при разговоре выделяется более 200 вирусных частиц. В связи с этим Пшеничная призвала носить медицинские маски, так как они способны задерживать частицы вируса.

Также эксперт рассказала, когда можно ожидать стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Пшеничная не исключила, что на пике страна может выйти на 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

Ранее в этот день стало известно, что ученые определили основной источник передачи коронавируса. По мнению американских ученых, слюнные железы, миндалины и язык — наиболее благоприятная среда для размножения SARS-CoV-2.

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