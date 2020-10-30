Установлен основной источник распространения коронавируса

Роль оральной передачи коронавируса недооценена, заявили американские ученые. По их словам, в ротовой полости наиболее благоприятная среда для размножения SARS-CoV-2. Выводы исследователей опубликованы на портале medRxiv 27 октября.

«Полость рта представляет собой надежное место для COVID-19 и способствует передаче вируса через слюну», — говорится в работе ученых.

В ходе исследования специалисты выяснили, что шансы заразиться через проглатываемую слюну очень высоки. Также слюна становится основным источником передачи вируса другим людям, например, при чихании, кашле или даже при разговоре. В связи с этим ученые еще раз напомнили о важности ношения медицинских масок.

Так как до этого специалисты во всем мире в основном изучали размножение коронавируса на слизистой носа или в легких, пока ученые точно не установили характерные для орального заражения признаки. Основными симптомами, как и в других случаях, названы потеря вкуса и сухость во рту. Статья пока не прошла научную оценку.

Накануне стало известно, что в Европе активно распространяется новый штамм коронавируса. Согласно исследованию ученых, впервые этот вид СOVID-19, получивший название 20A.EU1, обнаружили в июне в Испании.

При этом российские ученые установили, что коронавирус может проявить себя даже после выздоровления. «Отложенный эффект» выражен поражением внутренних органов. Причем он возможен даже у людей, у которых не было пневмонии.