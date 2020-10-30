Отложенное действие: СОVID повреждает органы уже после выздоровления

Коронавирус может проявить себя уже после выздоровления пациента, сообщили ученые из России и Японии. «Отложенный эффект» выражен поражением внутренних органов. Причем он возможен даже у людей, у которых не было явных симптомов пневмонии. Это происходит из-за того, что патоген атакует костный мозг, говорят ученые. Именно поэтому в тканях различных органов патологоанатомы находят мегакариоциты — гигантские клетки костного мозга. Это объясняет и проблемы с тромбами у людей с тяжелой формой COVID-19, и отмирание тканей органов, которое медики наблюдают при вскрытии тел погибших.

Цель — костный мозг

Специалисты департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с учеными Тихоокеанского государственного медицинского университета и японскими коллегами исследовали биологические материалы более ста пациентов, умерших от COVID-19 с подтверждением ПЦР-теста. Статья об этом опубликована в Archiv EuroMedica. Группу контроля составили 14 пациентов, погибшие в результате травм, несовместимых с жизнью. Специалисты сделали вывод, что SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг.

— Вирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и красные кровяные тельца — эритроциты , — рассказала «Известиям» руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева. — Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов мы находим мегакариоциты — очень крупные клетки костного мозга.

Отложенное действие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мегакариоциты в норме становятся источниками тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови, но при COVID-19 они сгущают кровь в сосудах без необходимости, пояснила профессор. А погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. В тяжелых случаях возможна полиорганная недостаточность (отказ органов): человек фактически начинает задыхаться, а аппараты ИВЛ не помогают, поскольку кислород нечем транспортировать в ткани.

На следующем этапе исследований ученые изучат, как вирус действует на уровне клеток, сообщили в ДВФУ. Это даст возможность разработать эффективные терапевтические методики для людей с тяжелым течением болезни. Исследование выполняется в рамках госзадания и международного Российско-японского гранта.

Эффект часовой бомбы

Фиброз легких — самое очевидное проявление COVID-19. Но формируется он не только из-за рубцевания в зоне повреждения, рассказала Галина Рева. Поскольку причиной фиброза становятся «выброшенные» в кровь мегакариоциты, аналогичные явления могут происходить в тканях всех паренхиматозных (плотных) органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы.

Отложенное действие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это процесс агрессивный, хотя может быть медленным и протекать относительно доброкачественно, без клинических проявлений. Появляются анемия (уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина в крови. — «Известия»), одышка, тахикардия (учащение пульса. — «Известия»), но человек может этого не заметить, — отметила Галина Рева. — При этом уменьшается количество функционально активных клеток органов. Иногда локальные изменения принимают вид крупного фиброзного образования — опухолевидного. Патология очень опасна, поскольку клинические признаки могут появиться, когда эти необратимые процессы повредили значительный объем органа.

Другими словами, повреждения в различных органах могут обнаружить себя через длительное время после выздоровления, причем даже у тех, кто болел без явных дыхательных симптомов.

Открытый вопрос

В зарубежной литературе появляются публикации, подтверждающие выводы дальневосточных ученых. В них сказано, что коронавирус нового типа оказывает влияние на эритроциты периферической крови , сообщил «Известиям» профессор-исследователь медицинского института БФУ им. И. Канта (вуза — участника программы повышения конкурентоспособности образования «5-100») Андрей Продеус.

— Например, один из механизмов может заключаться в том, что некоторые вирусные белки влияют на возможность атома железа присоединяться к молекуле гемоглобина, что влияет на способность переносить кислород. И формирование нормального эритроцита нарушается, — отметил Андрей Продеус. — У человека и без того пневмония с нарушением проницаемости сосудистой стенки и воспалением, что мешает газообмену между альвеолой и капилляром, а в это же время еще и эритроциты теряют свои основные функции.

Отложенное действие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам профессора, вполне возможно, что нарушение процесса формирования эритроцитов происходит именно в костном мозге. Что же касается долгосрочной перспективы и влияния коронавируса на здоровье, то этот вопрос необходимо изучать дополнительно , считает Андрей Продеус.

Если говорить об отложенном действии коронавируса, то ученые действительно могут строить предположения о целом букете заболеваний и состояний, связанных с инфицированием COVID-19, а также о «постковидном» синдроме , сообщил «Известиям» и.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Это как последствия самого заболевания (в том числе у тех, кто перенес его без явных симптомов), так и последствия лечения COVID-19. Как мы знаем, препараты, назначаемые сегодня в соответствии с ведомственными нормативными документами, могут вызывать ощутимые побочные эффекты, — пояснил эксперт. — Однако мы еще многого не знаем, и, к сожалению, большая часть информации будет получена эмпирическим путем, при наблюдении за пациентами.