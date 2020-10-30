COVID-19 может повреждать органы после выздоровления

Коронавирус может проявить себя уже после выздоровления пациента, сообщили ученые. «Отложенный эффект» выражен поражением внутренних органов. Причем он возможен даже у людей, у которых не было явных симптомов пневмонии.

Это выяснили ученые из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Они изучили биологические материалы более чем 100 пациентов, умерших от COVID-19, и сделали вывод, что вирус может атаковать красный костный мозг.

«Вирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и красные кровяные тельца — эритроциты, — рассказала «Известиям» руководитель исследования, профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева. — Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих эритроцитов в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов мы находим мегакариоциты — очень крупные клетки костного мозга».

Через длительное время после выздоровления у пациентов, переболевших COVID-19, могут появиться повреждения в печени, почках, селезенке, уточнила Галина Рева.

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Отложенное действие: COVID повреждает органы уже после выздоровления