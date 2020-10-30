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Эпидемиолог рассказала об условиях стабилизации ситуации с COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в России начнет стабилизироваться после преодоления пика заболеваемости, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Ученые считают, что коронавирус атакует красный костный мозг, фрагменты которого находят в печени, почках и других органах 

Специалист отметила, что на пике страна может выйти на 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, затем начнется спад, но многое зависит от соблюдения гражданами противоэпидемиологических мер.

Свидетельствовать о начале спада активности коронавируса будут стабильные в течение восьми дней суточные показатели выявляемости новых случаев и индекс распространения, который не должен превышать единицу.

Индекс рассчитывается, исходя из числа зарегистрированных пациентов за четыре дня, которое делится на число заболевших за предыдущие четыре дня.

«Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — цитирует Пшеничную 30 октября «РИА Новости».

Также эксперт рассказала о влиянии погоды на риск заразиться коронавирусом. По ее словам, плохая погода может сделать человеческий организм более восприимчивым к заболеванию.

Ранее сообщалось, что ученые определили основной источник передачи коронавируса. По их данным, роль передачи коронавируса через ротовую полость недооценена.

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