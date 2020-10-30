В Роспотребнадзоре заявили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

Плохая погода может сделать человеческий организм более восприимчивым к коронавирусу, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Также Пшеничная отметила, что инфицирование другими респираторными вирусами может привести к осложнениям коронавируса.

«На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — пишет «РИА Новости» в четверг, 30 октября.

Ранее академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. По словам специалиста, сейчас нужно активно мотивировать население на сохранение здорового образа жизни и хорошее настроение.

Также Шляхто обратил внимание на то, что согласно исследованиям из Италии и Мексики, у многих заболевших COVID-19 был выявлен дефицит витамина D.