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В Роспотребнадзоре заявили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

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Плохая погода может сделать человеческий организм более восприимчивым к коронавирусу, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Также Пшеничная отметила, что инфицирование другими респираторными вирусами может привести к осложнениям коронавируса.

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«На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — пишет «РИА Новости» в четверг, 30 октября.

Ранее академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. По словам специалиста, сейчас нужно активно мотивировать население на сохранение здорового образа жизни и хорошее настроение.

Также Шляхто обратил внимание на то, что согласно исследованиям из Италии и Мексики, у многих заболевших COVID-19 был выявлен дефицит витамина D.

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