В Минздраве назвали сроки завершения прироста случаев COVID-19 в России

Активный прирост новых случаев COVID-19 в России может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

По словам специалиста, второй подъем коронавируса будет более длительным по сравнению с первой волной, так как он масштабней. Однако, согласно прогнозам, он все равно не продлится дольше 2-4 недель.

«Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — цитирует специалиста 29 октября «РИА Новости».

Говоря о дальнейшей вероятности новых волн заболевания, Чуланов отметил, что мир впервые столкнулся одновременно с эпидемиологическим сезоном ОРВИ и коронавирусом, поэтому пока не ясно, как ситуация будет развиваться дальше.

Также Чуланов указал, что коронавирусная инфекция и испанский грипп схожи в своем распространении по миру. При этом специалисты выразил уверенность в том, что эпидемический потенциал у COVID-19 выше, чем у обычного гриппа.

По последним данным, в России выявлено 1 563 976 случаев COVID-19, скончались более 26,9 тыс. человек, вылечился 1 171 301 пациент.