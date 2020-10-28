В России за сутки выявили 16 202 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 16 202 новых случая заболевания COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших оказалось в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505).

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 346, полностью выздоровел 12 361 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в стране было выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, скончались 26 935 человек, вылечились — 1 171 301.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По словам главы ведомства Анны Поповой, среди граждан, заболевших COVID-19, 85% человек не соблюдали требования безопасности, в частности не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки. Введение повсеместного масочного режима в стране, по ее мнению, позволит не допустить негативного сценария распространения инфекции.

В тот же день эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов предположил, что в России эпидемия коронавируса завершится в 2022 году, однако это может случиться и раньше.

24 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

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