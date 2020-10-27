Попова назвала причины введения всеобщего масочного режима в России

Соблюдение россиянами масочного режима в местах скопления людей необходимо, чтобы не допустить негативного сценария распространения инфекции, заявила во вторник, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с телеканалом «Россия-24».

«С 28 октября действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей. Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть», — отметила глава ведомства.

Попова уточнила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении, рекомендованы к выполнению субъектам России в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как в значительной части регионов идет рост заболеваемости.

По словам главы Роспотребнадзора, 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики, не носили масок, не мыли руки.

Попова уточнила, что на втором месте среди групп населения после пожилых по количеству заболевших находятся люди в возрасте от 30 до 49 лет, а это та категория, которая хуже всего соблюдают требования в части масочного режима.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление ведомства также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По словам иммунолога Владислава Жемчугова, введение всеобщего масочного режима должно замедлить распространение коронавирусной инфекции и помочь снизить нагрузку на медиков.

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